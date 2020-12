Zuversicht steigt – trotz weiterhin großer Unsicherheit

Die Weltwirtschaft insgesamt hat das Rezessionstal durchschritten, die Zuversicht, dass 2021 ein wirksamer Covid-19-Impfstoff bereitstehen wird, steigt. Trotzdem bleibt die Unsicherheit sehr hoch, mit starken Marktschwankungen ist weiterhin zu rechnen. Viele Länder haben derzeit mit neuen Infektionswellen und den Auswirkungen erneuter Lockdowns zu kämpfen. Die wirtschaftliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 wird an Schwung verlieren. Bis die Weltwirtschaft wieder auf den Wachstumspfad vor Covid-19 zurückfindet, könnten noch Jahre vergehen.

Vor diesem Hintergrund sind Anleger sehr gut beraten, sich breit aufzustellen, rät Allianz Global Investors in ihrem Marktausblick 2021. Dabei gilt es, auch andere Regionen, Sektoren und Strategien zu berücksichtigen als diejenigen, die sich zuletzt gut entwickelt haben. Sollte es gelingen, das Virus einzudämmen, könnten europäische und asiatische Aktien, Value-Sektoren und Unternehmensanleihen zu den attraktivsten Anlagebereichen gehören. In jedem Fall bieten sich interessante Anlagemöglichkeiten in nicht börsengehandelte, langfristige Anlagen zum Beispiel in die Infrastruktur oder in den Klimaschutz.