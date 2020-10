2020 zählt schon jetzt zu den turbulentesten Jahren der Börsengeschichte, auch in Deutschland. Im Zeichen von Corona fiel der Dax von einem Allzeithoch Mitte Februar in weniger als 4 Wochen um 40%, um sich danach in ebenfalls kurzer Zeit wieder zu erholen. Es hat sich wieder einmal schmerzhaft bewahrheitet: An den Finanzmärkten gibt es keine Rendite ohne Risiko. Anleger sind verunsichert, vor allem, wenn sie auch die Sicherheit ihrer Finanzen im Auge behalten müssen. Zum Beispiel beim Sparen für das Alter.